الكاظمي يغادر العراق الى إيران على رأس وفد حكومي

2020/07/21 | 10:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد قادما الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي...

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