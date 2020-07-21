بالأرقام.. الكشف عن عدد مصانع ومعمل العراق قبل وبعد 2003

2020/07/21 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اوضح النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الثلاثاء ، أن مصانع العراق تصارع للبقاء في ظل الاهمال الحكومي المتعاقب ، مشيرا الى وجود ١٧٨ الف مصنع ومعمل قبل العام ٢٠٠٣ لم يتبق منها سوى ٥٤ الف مصنع مرخص من قبل التنمية الصناعية و المنتج منها فعليا على الأرض لا يتجاوز الـ٩ الاف.[…]

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