2020/07/21 | 11:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء العاصمة العراقية بغداد متوجهاً نحو إيران مع وفد حكومي في زيارة رسمية.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “الكاظمي غادر على رأس وفد حكومي إلى إيران لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون في عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“مرارة الملك” السعودي تغيّر وجهة الطائرة.. الكاظمي يشد الرحال إلى إيران!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“مرارة الملك” السعودي تغيّر وجهة الطائرة.. الكاظمي يشد الرحال إلى إيران!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).