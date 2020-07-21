2020/07/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، والذي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع الروسية: أول لقاح ضد كورونا بات جاهزاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، والذي ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدفاع الروسية: أول لقاح ضد كورونا بات جاهزاً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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