الدفاع الروسية: أول لقاح ضد كورونا بات جاهزاً

2020/07/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، جاهزية أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، والذي ...





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