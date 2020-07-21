متنبئ جوي يحدد موعد الموجة ’’الأشد حرارة’’ في تاريخ العراق ويقدم نصيحتين

2020/07/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، موعد الموجة الأشد حرارة في تاريخ العراق، فيما دعا إلى ترك العمل تحت أشعة الشمس المباشرة.

وقال عطية في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "موجة شديدة الحرارة متوقع تأثيرها على عموم مدن البلاد اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل، ربما هي الأشد في تأريخ العراق".

وأضاف: "رغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند مستوى الـ 50 درج مئوية، إلا أن هذه الموجة متوقع ان تصل فيها درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب من 53 درجة في الجنوب واقل قليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط، وتقترب من 50 في مناطق عديدة من الشمال".





وتابع، أن "هذه الموجة تستمر لغاية نهاية الشهر الحالي، ثم تنخفض قليلا بعدها، وستكون الرياح في اغلب المدن اعتبارا من نهاية الاسبوع لغاية منتصف الاسبوع المقبل سببا زيادة في الشعور الحراري".





وأشار المتنبئ الجوي، إلى أنه "مع فترات من ارتفاع الرطوبة النسبية في البصرة وميسان وذي قار ستكون الاجواء مرهقة"، مشيراً إلى "هذه الموجة الحارة ستجتاح الكويت ومناطق شمال ووسط السعودية ومن ثم تتجه بعد نهاية الشهر نحو الاردن وسوريا ومصر".





وأكمل أن "هذه الموجة ناتجة من تعمق مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو مصحوبا بمنخفض حراري سطحي يعملان معا كقبة زجاجية حابسة للحرارة"، مقدماً نصيحة للمواطنين قائلاً: " ننصح بترك العمل تحت الاشعاع المباشر خلال الاسبوع المقبل والاكثار من شرب السوائل".





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