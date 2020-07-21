جو بايدن يستشهد بالحديث النبوي … من رأى منكم منكراً فليغيره

2020/07/21 | 11:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، المسلمين الأمريكيين على الانضمام إليه في المعركة من أجل هزيمة الرئيس دونالد ترامب، داعيا لإلغاء حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب.وقال بايدن، في مؤتمر انتخابي مرئي، حمل عنوان “قمة مليون صوت مسلم” واستضافتها منظمة […]

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