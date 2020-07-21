ربما الأشد في تاريخ العراق .. موجة حرارة تجتاح البلاد الاسبوع المقبل

2020/07/21 | 11:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الثلاثاء ان تجتاح موجة حرارة شديدة العراق مطلع الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية شهر تموز الجاري.وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ربما هي الاشد في تأريخ العراق موجة شديدة الحرارة متوقع تأثيرها على عموم مدن البلاد اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل .واردف بالقول انه "ورغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند مستوى 50°م لكن خلال هذه الموجة متوقع ان تصل فيها درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب من 53م في الجنوب واقل قليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط، وتقترب من 50م في مناطق عديدة مدن الشمال المنخفضة".وتوقع عطية بأن "هذه الموجة تستمر لغاية نهاية الشهر الحالي ، ثم تنخفض قليلا بعدها ."واوضح المتنبئ الجوي بالقول "سيكون الرياح في اغلب المدن متوقعا اعتبارا من نهاية الاسبوع لغاية منتصف الاسبوع المقبل يسبب زيادة في الشعور الحراري". وتابع قائلا ان "هذه الموجة ناتجه من تعمق مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو مصحوبا بمنخفض حراري سطحي يعملان معا كقبة زجاجية حابسه للحرارة".ونصح عطية بـ"ترك العمل تحت الاشعاع المباشر خلال الاسبوع المقبل، والاكثار من شرب السوائل".

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