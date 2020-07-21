لاول مرة في العراق.. ديالى تعتمد” الخطوط المتبادلة” في مواجهة فيروس كورونا

2020/07/21 | 11:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء ، عن اعتماد اسلوب لاول مرة في العراق لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 400 من الكوادر الطبية والصحية والمختبرية اصيبوا في فيروس كورونا بسبب عملهم ضمن خطوط الصد المتقدمة في مراكز الحجر وردهات العزل لمواجهة الفيروس ودعم […]

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