اطلاق أول قمر اصطناعي عسكري لكوريا الجنوبية

2020/07/21 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة امريكية تطلق اول قمر اصطناعي لكوريا الجنوبية

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