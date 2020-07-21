تشافي على رأس المرشحين لقيادة برشلونة في الموسم المقبل

2020/07/21 | 11:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن مقعد المدير الفني في برشلونة.وكانت العديد من التقارير زعمت انتهاء وقت المدرب كيكي سيتين في برشلونة عقب خسارة الليجا لصالح ريال مدريد، وتوتر علاقته مع غرفة كلابس الفريق الكتالوني.وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إن “أول شيء ستفعله إدارة برشلونة عقب انتهاء مشاركة […]

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