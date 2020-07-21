2020/07/21 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعت قيادات عسكرية وسياسية وأمنية رحيل وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد.

وقال النائب خالد العبيدي، ان الجيش العراقي يشهد لوزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد بمهنيته وشجاعته وإنسانيته وابويته في التعامل مع الجنود والمراتب والضباط والآمرين، مثلما يشهد العراقيون على شجاعته وخبرته وانضباطه العسكري العالي وتواضعه وعصاميته، وقدرته على إدارة المؤسسة العسكرية تحت ظروف قاهرة وصعبة نجح خلالها بتأهيل ضباط وآمرين وقادة مستعدين للدفاع عن العراق والاستشهاد من اجل الشعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبيدي: الجيش يشهد لوزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد بمهنيته وشجاعته وإنسانيته وأبويته) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبيدي: الجيش يشهد لوزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد بمهنيته وشجاعته وإنسانيته وأبويته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).