التحالف الدولي: نراقب نتائج المفاوضات بين القوات الاتحادية والبيشمركة

2020/07/21 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد التحالف الدولي ضد داعش، انه لم يكن طرفا في المفاوضات بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، والمتعلقة بملء الفراغ الامني بالمناطق المتنازع عليها، لكنه يقوم بدور المراقب في تلك المفاوضات.

واوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف “مايلز كاكينز” في تصريح، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ناقشا في وقت سابق، التنسيق الأمني وتولي قوات الطرفين حماية الامن في تلك المناطق، والاتفاق على وضع اربعة مواقع عمل مشتركة من محافظة ديالى الى نينوى، مبينا التحالف الدولي قام بإنشاء مركز استشاري كبير في بغداد للتنسيق بين الجانبين، سيتم من خلاله التخطيط، والدعم الجوي وتقاسم المعلومات الاستخباراتية، لمساعدة القوات الأمنية، على ان يتم إنشاء مركز استشاري مماثل في الاقليم خلال الأشهر المقبلة، يكون مرتبطا بشكل مباشر بالمركز الاستشاري في بغداد.

وكانت القيادات الامنية بوزارة الدفاع ووززارة البيشمركة، قد عقدت اربع جولات من المباحثات، لحل الخلافات العالقة بينهما، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجيش والبيشمركة، بهدف الحد من المخاطر التي يمثلها الارهاب في المناطق المتنازع عليها.

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