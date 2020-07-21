منظمة الهجرة الدولية تطلق برنامجا لإعادة النازحين في محافظات العراق الى مناطقهم

2020/07/21 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اطلاق الجولة الأولى من جهود دعم عودة أسر نازحة داخليا في العراق، إلى مناطق سكناها الأصلية بالتعاون مع الحكومة العراقية.

وأكدت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن أكثر من خمسين عائلة نازحة في مخيم عامرية الفلوجة، حصلت هذا الأسبوع على الدعم للعودة إلى مناطقها في محافظة الأنبار، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف لتسهيل عمليات العودة الطوعية للنازحين داخليا، مشيرة الى توقعها ان تصل المرحلة التجريبية الحالية للمبادرة، إلى نحو الفين واربعمئة عائلة نازحة، مسجلة لتلقي دعم مماثل في محافظتي الأنبار ونينوى.

واوضح البيان ان البرنامج يتضمن عمليات اخرى، تتعلق بالحماية والاصلاح وإعادة بناء المساكن، وإزالة الحطام من المناطق المتضررة، والمساعدة المعيشية، ووسائل النقل، والمساعدة النقدية بشكل منح، وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، ودعم إعادة الإدماج بعد العودة، مشيرة الى اهمية اعادة النازحين الى مناطقهم، في ظل تزايد المخاطر التي يمثلها تفشي فيروس كورونا.https://rebrand.ly/FamiliesInternally3dac1

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