كربلاء: مستشفى الشهيد ابو مهدي المهندس استقبلت 294 مصابا بكورونا

2020/07/21 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت ادارة مستشفى الشهيد القائد ابو مهدي المهندس في كربلاء المقدسة، الاثنين، عن استقبال اكثر من 290 مصابا بفيروس كورونا منذ دخولها الخدمة الفعلية ولغاية الان.وقال مدير المستشفى الدكتور ظافر فاضل في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مستشفى الشهيد المهندس استقبلت منذ دخولها الخدمة الفعالية بمعالجة مصابي كورونا 294 مصابا تم تحويلهم من قبل […]

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