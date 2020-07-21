الكاظمي يصل إلى طهران

2020/07/21 | 11:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى.وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان في استقبال الكاظمي لدى وصوله الى مطار مهراباد بطهران.وبحسب وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، فإنه وبعد مراسم الاستقبال الرسمي بحضور الرئيس حسن روحاني ستبدأ المفاوضات بين الوفود الرسمية […]

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