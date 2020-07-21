أرقام صادمة.. المرور العامة تكشف عن “نصف مليون” غرامة لمخالفي حظر التجوال!

2020/07/21 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد يس عراق: أعلنت مديرية المرور العامة اليوم الثلاثاء موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات منذ البدء بحظر التجوال الصحي مع انتشار فيروس كورونا.وأشارت إحصائية المديرية في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إلى “حجز 77250 مركبة و9980 دراجة نارية وفرض 498633 غرامة”.واحتسبت مديرية المرور العامة موقف المخالفات منذ 17 من شهر آذار […]

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