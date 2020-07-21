2020/07/21 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقته “تقدم” ان “هيئة المنافذ في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، تمكنت من ضبط عجلة محملة بـ”أثاث منزلي” خارج الحرم الكمركي، بعد الكشف والتدقيق على المعاملة الكمركية تبين وجود أختلاف في أجازة الأستيراد المرفقة والمتضمنة مستلزمات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلة مخالفة للضوابط في منفذ زرباطية الحدودي وكالة تقدم الاخبارية.

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