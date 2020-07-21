2020/07/21 | 12:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال منظمون يوم الاثنين إن مجلة فرانس فوتبول لن تمنح جائزة الكرة الذهبية هذا العام لأول مرة خلال 64 عاما بعد تضرر جدول كرة القدم بسبب جائحة كوفيد-19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رجح النائب عن ديالى احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، أن يؤمن فرض القانون على المعابر الحدودية بالمحافظة مع إيران 80% من الإيرادات المالية لخزينة الدولة. ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رجح النائب عن ديالى احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، أن يؤمن فرض القانون على المعابر الحدودية بالمحافظة مع إيران 80% من الإيرادات المالية لخزينة الدولة. ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).