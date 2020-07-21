2020/07/21 | 12:07 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين] رجح النائب عن ديالى احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء، أن يؤمن فرض القانون على المعابر الحدودية بالمحافظة مع إيران 80% من الإيرادات المالية لخزينة الدولة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ديالى: تأمين 80% من ايرادات المنافذ مع ايران
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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