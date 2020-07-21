وسط مخاوف من عودة كورونا السودان يشدد اجراءاته

2020/07/21 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان يشدد الإجراءات الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

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