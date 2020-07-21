اول تعليق نيابي عن احتمالية تأخر رواتب الموظفين لشهر تموز

2020/07/21 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، الثلاثاء (21 تموز 2020)، على احتمالية تأخير دفع رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري، كما حصل في الشهر الماضي.

وقال كوجر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اي معلومة حتى الان حيال احتمالية تأخير دفع رواتب موظفي الدولة لشهر تموز الجاري، لم تصل"، مؤكداً أن "البنك المركزي صرح بشكل رسمي بأنه أمن رواتب الموظفين لثلاثة أشهر".

وأضاف كوجر: "ليس هناك أي مبرر لتأخير دفع الرواتب، والحكومة لديها قانون يتضمن صلاحيات الاقتراض الداخلي والخارجي"، مشيراً إلى أن "التأخير لو حصل، سيمثل رسالة سلبية للرأي العام، وسيتضرر منه الموظفون الذين يمثلون الطبقة الوسطى في المجتمع، وهو إطار الحركة في الاسواق".

وكان مصدر مطلع، قد كشف، أمس الاثنين، عن إيقاف وزارة المالية صرف رواتب الموظفين لشهر تموز.





وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالية أوقفت إرسال التمويل والتخصيص المالي الى المصارف والخاص برواتب تموز لجميع وزارات ومؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "تأخر صرف الرواتب في تموز قد يتكرر مثل سابقاته من الشهور الماضية، وربما يتأجل توزيعه لما بعد عيد الاضحى".

ويوم السبت الماضي، كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، ثامر ذيبان، عن وجود توجه حقيقي، لدى وزارة المالية، لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل عيد الاضحى.

وقال ذيبان في حديث لـ (بغداد اليوم)، "بعد اقرار قانون الاقتراض الداخلي، اصبحت هناك سيولة مالية جيدة لدى البنك المركزي والمصارف، وكذلك وزارة المالية، ولهذا هناك نية حقيقة في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين ايضا قبل عيد الاضحى".

وأكد ان "جميع رواتب الموظفين سوف تصرف بمختلف الوزارات، دون اي تأخير كما حصل في الشهر الماضي، بتوزيع رواتب موظفين وتأخر صرف رواتب اخرين، فكل الرواتب ستطلق معاً".

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