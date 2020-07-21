الصحة تنعى رئيس قسم في كلية الطب ببغداد بعد وفاته بفيروس كورونا

2020/07/21 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (21 تموز 2020)، رئيس قسم في كلية الطب بجامع بغداد بعد وفاته بسبب...





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