مسؤول إيراني: زيارة الكاظمي ستضع جدولاً لتسديد العراق 3 مليار دولار من ديون الطاقة والكهرباء

2020/07/21 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق، يحيى آل اسحاق، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التطرق إلى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباء، عند زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للعاصمة طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" عن ال اسحاق قوله، إن "القضايا الاقتصادية ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات مسؤولي البلدين لإزالة المشاكل والعوائق الاقتصادية، ستكون على سلم اولويات البلدين".

وأضاف آل اسحاق، أن "تهيئة الارضية والتخطيط لرفع التبادل التجاري لبلوغه 20 مليار دولار بين ايران والعراق هي من المواضيع التي سيبحثها رئيس وزراء العراق في طهران".

وأوضح، أنه "سيتم التطرق الى ديون العراق لإيران بشأن الطاقة والكهرباء، والتي تم التفاوض بشأنها مسبقا وتقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار، وسيتم خلال الزيارة وضع جدول زمني لتسديدها".

وبين، أنه "بسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق الحدود بين البلدين فأن هذه الزيارة من شأنها الاسراع في اعادة فتحها لتصدير السلع والبضائع".





وفي وقت سابق من اليوم، غادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، العاصمة بغداد متوجهاً الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن الأخير، "غادر صباح اليوم الثلاثاء، بغداد، متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "الزيارة تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتابع مكتب الكاظمي، أنه "سيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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