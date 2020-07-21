شاهد : ممثل لبناني يبكي على الهواء معلناً إصابته بكورونا

2020/07/21 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلّ الممثّل اللبناني وجيه صقر، مساء أمس الأحد، في نشرة أخبار “المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشونال LBCI”، كاشفاً إصابته بفيروس كورونا.وقال صقر إنه كان ملتزماً بالعزل المنزلي طيلة فترة التعبئة العامة في لبنان، لكن بعد إعادة فتح البلاد، خرج ليشارك في عيد ميلاد في أحد الملاهي الليلية، وبعدها شكّ في إصابته، وبالفعل خضع لفحص الـPCR […]

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