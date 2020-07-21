لجنة مختصة تحدد الموقع النهائي للمدينة الرياضية المهداة من السعودية إلى العراق

2020/07/21 | 12:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، قرب وصول لجنة لتحديد الموقع النهائي للمدينة الرياضية المهداة من السعودية.وقال درجال في بيان تلقته "كلكامش برس" "أجرينا مباحثات ناجحة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بأكثر من جانب حيوي يعزز العلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين".وأضاف: "سيتم إرسال لجنة فنية مختصة من قبلهم ستصل العراق قريبا لتحديد الموقع النهائي وأطر العمل في المدينة الرياضية والملعب الكبير المهداة من قبل العاهل السعودي إلى الجماهير الرياضية والرياضيين في العراق".وتابع "إضافة إلى إعادة تفعيل بروتوكول التعاون الشبابي الرياضي المبرم بين البلدين عام 2017 بنطاق أوسع ليشمل إقامة المعسكرات التدريبية والمؤتمرات الشبابية وتطوير الملاكات بما يخدم شباب البلدين الشقيقين".

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