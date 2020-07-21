أوكرانيا.. رجل يختطف حافلة ورهائن في مدينة لوتسك

2020/07/21 | 12:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاختطف رجل حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، وأخذ الركاب رهائن، حسبما أعلنت الشرطة في المدينة.وقالت الشرطة في بيان عبر "فيسبوك": "هذا الصباح، ورد بلاغ على خط الطوارئ مفاده أن رجلا يحمل متفجرات وأسلحة، اختطف حافلة مع رهائن في وسط لوتسك". وأضاف البيان أن الرجل لم يقدم أي مطالب بعد، ويتم حاليا تحديد هويته.وأغلقت الشرطة منطقة الحادث ضمن إجراءات عملية لتحرير الرهائن.

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