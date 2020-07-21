قافلة مساعدات أردنية للشعب العراقي

2020/07/21 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بارسال قافلة مساعدات طبية تتألف من خمس شاحنات إلى جمهورية العراق الشقيقة لمجابهة جائحة كورونا التي تعاني منها جميع دول العالم.وقال العميد المهندس حسام حداد مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إن […]

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