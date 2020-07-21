ترمب يهدد المدن الامريكية بإرسال المزيد من ضباط انفاذ القانون الفيدراليين

2020/07/21 | 12:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال المزيد من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين إلى المدن الأمريكية الكبرى للسيطرة على الاحتجاجات الجارية.وانتقد ترامب عدداً من المدن التي يديرها “الديمقراطيون الليبراليون”، بما في ذلك شيكاغو ونيويورك، قائلاً إن قادتها يخشون التصرف.وقال إن … Readmore

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