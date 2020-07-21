شرطة بغداد تكشف عن إجراءاتها لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية

2020/07/21 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة بغداد،اليوم الثلاثاء،عن إجراءاتها لمتابعة التزام المواطنين بشروط الوقاية.

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