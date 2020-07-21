2020/07/21 | 12:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن الهدف من القوات المسلحة ليس الحرب فقط، وإنما التعبير عن القوة وتوجيه رسالة بالاستعداد لصد أي عدوان والدفاع عن الأمن القومي.وأضاف أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الإثنين، أن الجيش أعطى رسالة، وأشهد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والعالم كله أنه حاول وما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمرو اديب: مصر القوة الـ 10 عالميا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمرو اديب: مصر القوة الـ 10 عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).