شاهد: استقبال خالٍ من المصافحات.. لحظة وصول الكاظمي إلى طهران

2020/07/21 | 12:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، في أولى رحلاته الخارجية بعد تسنمه المنصب، والتي كانت من المفترض أن تبدأ بالسعودية لولا العارض الصحي الذي ألم بالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز ما أدى لتأجيل الزيارة.وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل اعلام ايرانية ورصدته “يس عراق”، لحظة وصول الكاظمي إلى طهران ونزوله في […]

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