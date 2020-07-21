الكاظمي يصل الى ايران على رأس وفد حكومي

2020/07/21 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … وصل قبل قليل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى ايران على رأس وفد حكومي.وتتضمّن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية.وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، بعدد من […]

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