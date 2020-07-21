وعد تكشف عن اصابة ابنتها كورونا

2020/07/21 | 12:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة السعودية وعد عن إصابة ابنته “حسناء” بفيروس كورونا، مطالبة جمهورها بالدعاء لها لكي تتخطى أزمتها الصحية.ونشرت وعد صورة لابنتها التي تدعى “حسناء”، وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها إنستغرام: “حبيبتي بنتي جاتها الكورونا الله يرفع عنها ويشفيها ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي أستودعك الله..الله يرفع عنك ولا […]

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