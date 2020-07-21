2020/07/21 | 12:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتطرق هذه الحلقة من برنامج "مجلة المراسل" إلى المواضيع التالية: لبنان: تطوير جهاز تنفس بكلفة زهيدة. غزة: ابتكار تطبيق للاستشارات الطبية عن بعد يلقى رواجا مع انتشار كورونا.



إيران: اختراع تطبيق ذي دقة عالية لكشف الإصابة بفيروس كورونا.



وفي العراق: سرير الحياة طريقة جديدة لمنع انتشار العدوى.

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