2020/07/21 | 12:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (داخل العراق) وكالة تقدم الاخبارية.

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