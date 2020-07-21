التعليم توجه الجامعات بإعداد الخطط الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة

2020/07/21 | 12:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، الجامعات كافة بإعداد الخطط الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة في ضوء المتطلبات العلمية والمتغيرات الراهنة.وأوضح جهاز الإشراف والتقويم العلمي، في بيان، أن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه الجامعات الحكومية بإعداد الخطط الاستراتيجية للأعوام الخمس المقبلة لضبط اتجاه المؤسسة التعليمية وتكييف استجابتها لبيئتها المتغيرة".وأضاف أن" لكل جامعة سيكون لها خطتها الاستراتيجية التي تبين أهدافها على وفق جدول زمني يمتد لخمس سنوات وسيكون تنفيذها ملزما لإدارات الجامعات وسيقاس أداء كل جامعة بمقدار التزامها بتنفيذ الخطة التي يجب أن تكون منسجمة مع رؤية ومتطلبات التعليم العالي في العراق والعالم".

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