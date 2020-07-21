الإعلان عن جدول امتحانات السادس الإعدادي للطلبة الخارجيين

2020/07/21 | 12:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد يس عراق: أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء الجدول الخاصة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (داخل العراق) وامتحانات الدور الأول لمدارس (خارج العراق) للدراسة الإعدادية بفروعها كافة، وللدراستين العربية والكردية.وتنشر “يس عراق” الجدول الذي ورد من وزارة التربية :

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