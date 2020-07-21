2020/07/21 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت وزارة التربية ،الثلاثاء، الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (داخل العراق) للدراسة الاعدادية بفروعها (الاحيائي، التطبيقي ، الادبي) وللدراستين العربية والكردية وامتحانات الدور الاول لمدارس خارج العراق.هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين المركز الخبري الوطني.

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