العلماء يثبتون نشاط البراكين على كوكب الزهرة

2020/07/21 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أثبت علماء من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار دراسة مشتركة أن العمليات الداخلية النشطة لا تزال تحدث في أحشاء الزهرة، التي ترتبط بخلط المواد.يوضح في دراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience أن الهياكل على شكل حلقة تعرف باسم التيجا، التي تتشكل عندما تنفجر نفاثات المواد الساخنة من الداخل إلى السطح تدل على حدوث […]

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