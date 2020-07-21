2020/07/21 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت ولاية كاليفورنيا 11800 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب باتجاه إعادة فتح المدارس بغية مساعدة الأعمال على العودة لطبيعتها.وبحسب إحصائية لوكالة “رويترز” بلغت حصيلة المصابين في ولاية كاليفورنيا، نحو 400 ألف إصابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وهو ما كان سيجعلها في المرتبة الخامسة عالميا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاليفورنيا تسجل نحو 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاليفورنيا تسجل نحو 12 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).