شاهد: ماذا يحمل الكاظمي لطهران في زيارته الاولى؟

2020/07/21 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الايرانية هادي محمدي، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد طرح العديد من القضايا خلال زيارته الاخيرة للعراق...

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