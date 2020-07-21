2020/07/21 | 12:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي العراقي صادق عطية يوم الثلاثاء ان تجتاح موجة حرارة شديدة العراق مطلع الأسبوع المقبل وتستمر حتى نهاية شهر تموز الجاري....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحدد موعد الموجة الاشد حرارة في تاريخ العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحدد موعد الموجة الاشد حرارة في تاريخ العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).