2020/07/21 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعر برميل النفط من خام برنت يرتفع إلى أكثر من 44 دولاراً المركز الخبري الوطني.

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