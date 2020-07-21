السوداني : أمرٌ نيابيٌّ بتدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال منذ عام 2007. وثيقة

2020/07/21 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمرٍ نيابيّ بتكليف ديوان الرقابة المالية بالإستعانة _لغرض الاستشارة _ بشركة عالمية متخصصة بقطاع الإتصالات لتدقيق الإلتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام (2007)ولغاية (2020).وقال السوداني في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم […]

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