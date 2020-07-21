وفاة ضابط في جوازات مطار بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/07/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نعت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، ضابطاً في جوازات مطار بغداد الد...





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