التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية وامتحانات السادس الإعدادي للمدارس خارج العراق

2020/07/21 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشرت وزارة التربية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، جدول الامتحانات التمهيدية وامتحانات السادس الاعدادي للمدارس التي تقع خارج العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "التربية تعلن الجدول الخاص بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين (داخل العراق) للدراسة الاعدادية بفروعها (الاحيائي ، التطبيقي ،الادبي) وللدراستين العربية والكردية بالاضافة الى امتحانات الدور الاول لمدارس خارج العراق".

ويوم أمس، قررت لجنة التربية البرلمانية بالاتفاق مع وزارة التربية، تأجيل موعد الامتحانات لطلبة الصف السادس الإعدادي للأول من ايلول المقبل في داخل العراق، على ان يؤدي طلبة الصف السادس الاعدادي خارج العراق امتحاناتهم بتاريخ 8 اب المقبل وتحديد موعد امتحانات الخارجيين بنفس التاريخ.

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بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب المستقل، محمد شياع السوداني، الثلاثاء (21 تموز 2020)، حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمر نيابي بتدقيق عقود تراخيص شركات الهاتف النقال منذ عام 2007 ولغاية اليوم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ لتربية كركوك، فيما أشارت إلى صدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أمري القبض والاستقدام

بغداد اليوم- بغداد

حدد المتنبئ الجوي صادق عطية، الثلاثاء (21 تموز 2020)، موعد الموجة الأشد حرارة في تاريخ العراق، فيما دعا إلى ترك العمل تحت أشعة الشمس المباشرة.

وقال عطية في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته (بغداد اليوم)، إن "موجة شدي

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