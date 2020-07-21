2020/07/21 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الثلاثاء، عن موعد موجة شديدة الحرارة متوقع تأثيرها على عموم مدن البلاد، مبينا ان تأثيرها سيبدأ اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل .وقال عطيه، في منشور على “فيسبوك” اليوم،، إنه “رغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند مستوى الـ 50 درجة مئوية، لكن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص متنبئ يكشف موعد موجة شديدة الحرارة متوقع تأثيرها على عموم مدن البلاد المركز الخبري الوطني.

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