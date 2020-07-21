2020/07/21 | 12:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي، الثلاثاء، شروع الحكومة الاتحادية بالمباحثات على اعادة تموضع قوات تابعة للاقليم في المناطق المختلطة، مبينا ان القوات العسكرية الاتحادية قادرة على حماية المواطنين من اي اعتداء ارهابي.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “القوى التركمانية والعربية مجتمعة لا تختلف مطلقا على عدم اعادة قوات البيشمركة الى محافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصالحي: لن نساوم على قبول اعادة انتشار البيشمركة في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصالحي: لن نساوم على قبول اعادة انتشار البيشمركة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).