2020/07/21 | 12:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء وفاة رئيس فرع طبي في جامعة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.وفي بيان اطلعت عليه “يس عراق” نعت وزارة الصحة “الأستاذ الدكتور خضير زغير البدري، استشاري الطب الباطني وطب المفاصل ورئيس فرع الطب الباطني في كلية الطب جامعة بغداد”.وقالت الوزارة إن رئيس فرع الطب “وافته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إثر إصابته بفيروس كورونا.. وفاة رئيس فرع طبي في جامعة بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إثر إصابته بفيروس كورونا.. وفاة رئيس فرع طبي في جامعة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).