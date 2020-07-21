2020/07/21 | 13:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد: اتخذنا هذه الاجراءات للحفاظ على الناس من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/21 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد: اتخذنا هذه الاجراءات للحفاظ على الناس من كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد: اتخذنا هذه الاجراءات للحفاظ على الناس من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).